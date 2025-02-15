新世界北角皇都首輪賣168伙　中原︰投資客佔約7成

新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於今日（15日）展開首輪銷售168伙。項目已累收逾7,800票，按首輪銷售168伙數計，超額認購逾45倍，創今年新盤收票新高記錄。



10:19 中原：大手客擬最多擲5000萬入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料皇都今日會一Q清枱，相信發展商會加推。而今日出席的準買家投資客佔約7成。S組客戶中錄4枱大手客，預料斥資3,500萬至5,000萬元購入3至5伙。

參考區內半新樓租金，料「皇都」呎租達80元，租金回報達5-6厘，對投資者具吸引力。

預計全月一手可錄1,000宗成交。若月尾財政預算案有利好樓市措施。

首輪銷售168伙數 入場費605.5萬

銷售安排方面，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目首輪推售價單168伙，包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，面積介乎321至726平方呎。

該批單位價單定價776.4萬至2614.4萬元，價單呎價21,652至 36,011元。若扣除最高22%折扣，折實售價605.5萬至2039.2萬元，折實呎價16,888至28,088萬元。

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買家將分四組作銷售

而明日將分為X、S、A及B組銷售，X組為招標買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙； S組買家最少購買3伙，最多可購9伙； A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙。