新世界北角皇都首輪賣168伙　暫沽62伙　大手客擲近5200萬掃6伙

新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於今日（15日）展開首輪銷售168伙。項目已累收逾7,800票，按首輪銷售168伙數計，超額認購逾45倍，創今年新盤收票新高記錄。



12:30 項目暫沽62伙

截至12時30分，項目暫沽62伙，尚餘106待沽。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣﹙左3﹚現場督師。﹙黃祐樺攝﹚

12:08 中原：大手客擲近5,200萬購入6伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於皇都大手時段，錄得五組大手成交，其中兩組客戶大手購入4伙，最大手客戶更斥資近5,200萬購入6伙，當中包括5伙兩房及1伙一房。

12:00 人龍排滿北角K11 Atelier地下大堂

現場所見，A組買家排隊人龍排滿北角K11 Atelier地下大堂

11:48 大手客斥逾3618萬買3伙兩房及1伙一房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於皇都大手時段，錄得四組大手成交，其中兩組客戶更大手購入四伙，最大手客戶斥資逾3,618萬元購入3伙兩房及1伙一房。

皇都「售樓廠」現場情況︰

11:35 逾半百A組買家陸續到場

現場所見，逾半百A組買家及代理陸續到場排隊等候上樓報到。

11:00 項目暫沽34伙

截至早上11點，項目暫沽34伙，尚餘134待沽。

10:52 美聯：料首批單位即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，首日開售的市場反應理想，估計首批推售單位有望即日沽清而該行有大手客擬斥資約1,800萬元選購2伙。料首輪銷售後，項目有望於短期內加價加推。

客源方面，港島客佔約6成，而九龍及新界區客人則佔約4成。由於項目訂價吸引，故吸引約4成投資客有意選購單位，而項目預計落成後呎租可達90元水平，租金回報逾5厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明

10:19 中原：大手客擬最多擲5000萬入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料皇都今日會一Q清枱，相信發展商會加推。而今日出席的準買家投資客佔約7成。S組客戶中錄4枱大手客，預料斥資3,500萬至5,000萬元購入3至5伙。

參考區內半新樓租金，料「皇都」呎租達80元，租金回報達5-6厘，對投資者具吸引力。

預計全月一手可錄1,000宗成交。若月尾財政預算案有利好樓市措施。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

首輪銷售168伙數 入場費605.5萬

銷售安排方面，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目首輪推售價單168伙，包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，面積介乎321至726平方呎。

該批單位價單定價776.4萬至2614.4萬元，價單呎價21,652至 36,011元。若扣除最高22%折扣，折實售價605.5萬至2039.2萬元，折實呎價16,888至28,088萬元。

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買家將分四組作銷售

而明日將分為X、S、A及B組銷售，X組為招標買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙； S組買家最少購買3伙，最多可購9伙； A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙。