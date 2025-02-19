新地6.02億奪東涌臨海住宅地　每呎地價1501元、符合預期

地政總署公佈，東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。



最終截收4份標書

該地皮於上周五（14日）中午截標，最終接獲4份標書，與2023年9月份首次推出惟最終流標的標書數目相同。是次獨資入標的財團包括新地（0016）、信置（0083）、嘉華國際（0173），另有一份來自不知名財團。

有測量師早預期，項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。綜合市場預測，該地皮每呎樓面地價由約1,250元至2,000元，地皮估值由5億元至8億元。

2023年9月曾流標 當時收4份標書

值得留意，該幅東涌臨海住宅地皮曾於2023年9月推出招標，當時共接獲4份標書，惟因入標價未達政府所定底價而取消。

最高可建樓面40萬呎、料建745伙

該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。

調高伙數至745伙 增加中標發展商設計彈性

地皮上次2023年推出時，有發展商質疑該項目有著排污容量的設計上限330伙，低於當時政府的預測414伙。今次地皮重推，發展局局長宣佈該項目可建高達745伙，即平均每戶建築面積538平方呎。地政署亦將一份相關的技術報告供有興趣的投標的人士參考。

東涌第106B區的東涌市地段第55號用地。

目前發展仍屬「開荒」階段 發展商出價審慎

有測量師指，由於該區項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。