皇都周三次輪賣88伙　暫收7900票、超購逾88倍　明下午4時截票

新世界（0017）旗下北角新盤皇都上周展開首輪銷售168伙並即日沽清。發展商即時加推88伙及落實本周三（19日）進行次輪銷售。項目暫收7,900票，以次輪推售88伙計，超額逾88倍，將於明天下午4時截至登記。



暫收7900票 超購逾88倍

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，首輪銷售當中約7成買家選擇即供付款計劃， 另外約三成選擇建期付款計劃 ，錄得20組大手客買2伙或以上，不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自新加坡大手豪客、本地投資客及用家等。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣（右）

暫沽188伙佔全盤約48%

又指，將視乎次輪銷售決定加推步伐，預告項目未來會逐步加推且有提價空間。至於，皇都自上月推售以來累售188伙，佔全盤涉388伙約48%，吸金逾22.5億元, 平均呎價約22,824元。