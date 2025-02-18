移民業主大劈價！愉景灣意堤千呎海景三房1200萬沽　4年狂輪五球

二手樓市持續下挫，位於偏遠的離島區出現大幅貶值個案。愉景灣意堤一伙逾千呎的海景三房戶，新近以1,200萬元沽出，原業主持貨4年，是次沽貨帳面狂蝕513萬元，蝕讓高達30%。



中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行經理胡文翰表示，近期港股造好，特朗普上場己成定局，買家入市信心增，加上外國回流客，整體市場氣氛回暖，有不少潛在買家「睇定樓」，愉景灣近日睇樓量及租賃成交上升。

業主已移民海外 不想再拖忍痛割愛

胡文翰表示，愉景灣意堤最新成交單位為6座中層A室，實用面積1,019平方呎，原則三房間隔，連露台，向東南，享開揚海景，業主較早前已移民海外，因為不想再拖，遂願意忍痛割愛，最終以1,200萬元沽出單位，平均實用呎價11,776元。

愉景灣意堤。

2021年買入價1713萬

原業主則於2021年以1,713萬元購入單位，持貨4年，是次沽出帳面蝕513萬元離場。據了解，新買家為用家，心儀愉景灣物業多時，見屋苑少有放盤，單位質素上乘，而且造價吸引，即把握機會入市。

若買家稍後將單位轉為出租之用，按市值租金約4萬元計，料可享4厘租金回報，回報可觀。

愉景灣意堤。（發展商提供）