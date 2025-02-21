青衣物流地今截標　現場收1份標書、豐樹產業競投

位於青衣青鴻路與青衣路交界、作物流服務及公眾停車場用途的青衣市地段第202號用地，將於今日21日中午截標。綜合市場資訊，該幅物流地皮每方呎樓面地價料約1,250至1,800元，估值約30.7億至44.1億元。截至11點29分，現場暫收一份標書，料為新加坡淡馬錫旗下豐樹產業。



上述地皮面積477,048平方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途，最高可建樓面約2,452,472平方呎，以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。該物流地皮鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。

佔地47.7萬呎、鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑

運輸及物流局發言人早前表示，物流業是香港的重要經濟支柱之一。為推動現代物流業的發展，並鞏固香港作為國際物流樞紐的地位，政府會繼續增加優質物流用地的供應，以滿足業界對物流用地的短、中期需要。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。（資料圖片）

運輸及物流局在2023年10月公布《現代物流發展行動綱領》（《行動綱領》），提出八大策略引領香港物流業的未來發展方向，包括積極物色合適土地以支持現代物流業發展。政府已在葵青區貨櫃碼頭周邊物色具發展潛力的物流用地，並計劃於今年至2027年間，定期推出共4幅物流用地，是次出售的青衣市地段第202號為其中之一。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，將作物流服務及公眾停車場用途。