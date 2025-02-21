長沙灣Belgravia PlaceII 首批50伙　折實均價15968元　入場408萬

恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目第二期Belgravia Place II 今日（21日）公佈首張價單及開放示範單位。項目首批提供50伙，折實平均呎價15,968元，戶型涵蓋一房至三房，入場費408.7萬元起。若以折實均價計算，今次第二期則與第一期的15,902元相若。



首批50伙 涵蓋一房至三房

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，首批提供50伙，戶型涵蓋一房至三房，包括11伙一房、23伙兩房及16伙三房，實用面積262至518平方呎。扣除最高10%折扣後，折實售價由408.7萬元起，呎價15,088起。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民

入場費408萬起 屬一房

當中入場單位為2座3樓7室，實用面積262平方呎，一房間隔，折實價408.7萬元，呎價15,602元。至於，最低呎價單位為2座3樓9室，實用面積353平方呎，兩房間隔，折實價532.6萬元，呎價15,088元。

首批屬「盛放價」 林達民：刻意為首批單位提供優惠價

林達民表示，是次開價較正在銷售的第一期單位有所折讓，大概平約3%左右。是次定價是刻意為首批單位提供優惠價，希望吸納買家入市。

他認為市場氣氛在新年後已經回暖，相信樓市正步入上升期，預計樓價於今年第二季至第三季反彈。因此他亦形容是次開價為「盛放價」，寓意買家現時買入單位後很快會有收穫。

入場一房408.78萬起。

項目第一期Belgravia Place呎價15,902元

參考同區長沙灣近年新盤，首先為項目第一期Belgravia Place，去年2月推出，首批提供148伙，平均呎價15,902元，入場開放式售價316.8萬元起。

其次為2023年11月同屬恒地旗下只有「一街之隔」的曉柏峰於上年11月推出首張價單提供100伙，折實平均呎價17,602元，當中入場單位為一房單位，入場價約392.13萬元。

另外，於去年11月推出的連方I首張價單涉及50伙，折實平均呎價19,188元，入場開放式戶實用面積232平方呎，折實售價416萬元；而同屬恒地旗下的映築於去年1月推出，首張價單涉68伙，折實平均呎價21,379元，入場兩房戶實用面積322平方呎，折實售價621.2萬元。

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。