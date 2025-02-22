嘉里元朗南朗天峰今首賣250伙　暫沽127伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰本日（22日）銷售首批單位250伙。項目截收逾1.4萬票，超額認購約55倍。



12:45 據代理消息，朗天峰暫時沽出127伙。

12:20 據代理消息，朗天峰暫時沽出90伙。

11:30 據代理消息，朗天峰暫時沽出78伙。

10:49 據代理消息，朗天峰暫時沽出32伙。

09:32 據了解，已有大批準買家及地產代理到達鰂魚涌英皇道683號嘉里中心的售樓廠，正排隊等待前往揀樓。今日首輪銷售分A組及B組進行，其中A組準買家將於上午9時30分到場報到 ；而B組準買家將於下午2時到場報到。

朗天峰今日開售的250伙，包括一房至三房，實用面積282至403平方呎，折實售價264.9萬至505.6萬元，折實呎價15,088元至16,670元。

↓↓朗天峰首輪銷售現場情況↓↓

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兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。