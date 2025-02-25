同區大盤快將推售　大埔半山天鑽三房912.8沽　五年帳蝕17%

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然近期積極部署銷售，惟區內鄰近的半新盤錄得蝕讓個案。入伙約5年的大埔天鑽，新近一伙三房戶以912.8萬元易手，較5年前買入價帳面蝕讓近190萬元。



美聯物業大埔白石角豪宅分行助理區域經理黃國輝表示，《財政預算案》公佈在即，有用家加快入市步伐，最新成交單位為大埔天鑽1座高層A室，實用面積757平方呎，屬三房間隔。

據悉，原業主以918萬元放租後吸引用家洽詢，雙方經議價後以912.8萬元易手，成交呎價約12,058元。

2020年買入價1102.5萬

資料顯示，原業主2020年以1,102.5萬元購入單位，拎貨約5年，是次易手帳面虧損約189.7萬元，蝕幅約17.2%。

大埔天鑽。（蔡偉南攝）

大埔天鑽。（蔡偉南攝）