財政預算案2025｜新房策持續更新　陳茂波：需加速北部都會區建設

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。上一個財政年度政府已為樓市全面撤辣，不過近一年樓價持續向下，市場目前仍憧憬政府推出刺激樓市方案。



財政預算案2025房地產重點

●全年住宅交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%

●需加速北部都會區建設

↓↓持續更新↓↓

11:10 財政司司長陳茂波指，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。

11:07 陳茂波指，住宅物業市場在去年首三季繼續調整，但在減息後回穩。全年交投量增加23%至約5.3萬宗，樓價則下跌7%。非住宅物業市場持續淡靜。

+ 9

11:05 財政司司長陳茂波指，為抓緊科技創新迅速發展帶來的機遇，需要加速「北部都會區」建設，投資未來。香港具備條件和能力，在保持公共財政穩健的前提下，適度增加發債規模，妥善靈活運用資金為未來作投資，為社會創造價值

11:04 財政司司長陳茂波指，需加速北部都會區建設。

北部都會區。(發展局圖片)

近日連環賣出官皮 地價收入升至115億

近日政府接連成功出售地皮，帶動地價收入略為回升，目前政府賣地收入已高達66.29億元，而本財年首三季補地價收入約48.92億，合計地價收入升至約115億元。