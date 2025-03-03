撤辣近一年　美聯：平均每月二手交投較撤辣前升2成、涉約3450宗

自去年2月底全撤辣後，過去一年二手住宅註冊量按年回升。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，以2024年3月至今年2月24日的近一年間，包括私人住宅及公營房屋在內的二手住宅註冊量共錄40,946宗，料最終約41,500宗，即平均每月約3,450宗，比起撤辣前的一年平均每月約2,820宗大幅上升超過兩成。



平均每月二手成交較撤辣前升逾2成

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去一年二手住宅註冊量顯著上升，除了受惠撤辣外，中央推出振興經濟措施，施政報告推出利好樓市政策，加上減息周期啟動，均有助樓市交投向好；與此同時，撤辣前一年交投極為低迷，因此過去一年出現「明顯」回升。

然而，若與長達十多年的辣招期比較，當時平均每月二手住宅註冊量錄約4,090宗，撤辣後的一年宗數仍低逾1成半。再者，若與未有辣招期間相比更相差甚遠，以97年1月至10年10月計算，該段時期平均每月二手住宅註冊量錄約6,550宗，相比之下，撤辣後的一年宗數仍較當時相差約47%。

撤辣後近一年二手註冊金額升幅遠低於宗數

另一方面，撤辣後近一年間二手住宅註冊金額共錄2,633億元，料最終約2,660億元，即平均每月約222億元。相比起撤辣前一年平均每月約208億元，升幅僅近7%，明顯遠低於同期升逾2成的宗數，主要原因是過去一年樓價反覆回落。