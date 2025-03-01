九龍城南首今首輪開賣181伙　暫沽81伙

恒地（0012）旗下的九龍城南首，於今日（3月1日）進行首輪銷售181伙，入場費409.9萬元起。項目截收認購登記，截收約6,000票，超額認購約32倍。



1530 市場消息指，南首暫沽81伙。據了解，當中A組沽出66伙，而B組暫時沽出8伙。

1330 市場消息指，南首暫沽41伙。

1250 市場消息指，南首暫沽22伙。

1136 美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新一份財案日前出爐，當中利好樓市的措施刺激購買力釋放，預計全日可錄約 350 宗一手成交，有望創下自 2024 年 10 月 19 日錄得逾440多宗成交後，約4 個月以來的單日新高。

布少明指出，該公司 「南首」客源中，以九龍區為主，約佔5成；其次是新界區客人約佔3成；港島區客人約佔2成。預計項目吸引約6成用家入市，約4成為投資客，另料項目呎租約65元，逾5厘租金回報。又指該公司暫錄8組大手客有意購入多個單位，其中一組大手客計劃斥資約2,000萬元購入4伙1房單位。

1120 南首今日進行首輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，位處名校網，及受惠啟德概念，今日出席率理想，達8成，投資者佔4成。料今日首輪181伙可一Q清枱。

二月一手宗數逾1200宗，計及南首，月內共三個新盤首輪沽清，屬近月罕見，料今日單日一手成交可達400宗。今年首兩月一手宗數近2000宗，創四年同期新高。陳永傑指，財政預算案後，一手貨尾亦表現亮麗，一二手反應正面，料發展商將繼續以市價推盤減持貨尾，估計三月一手成交可達3000宗。

1100 B組買家陸續抵達中環國際金融中心1期1樓排隊等候，人龍延伸至商場位置。據了解，今日早上9時半，位於中環國際金融中心1期售樓處的1樓等候區，已有A組準買家到達。

南首首賣涉181伙 入場費409.9萬元

南首首輪銷售盡推兩張價單所有單位共涉181伙。當中包括120伙一房戶及61伙兩房戶，實用258至351平方呎。

定價由445.6萬至792萬元，價單呎價由16,947至最高22,719元，扣除最高折扣8%計，折實價則由409.9萬至728.6萬元，折實呎價由15,591至20,902元，整批折實均呎18,204元。

首輪銷售設大手買家組別，買家可選購2至4伙。

恒基地產九龍城新盤南首。（蔡偉南攝）