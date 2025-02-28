預算案2025｜發展局:土地業權人交回待徵收土地　抵銷補地價金額

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、賣地計劃】財政司司長陳茂波周三（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，當中提及新財政年度賣地計劃將推出共8幅住宅用地，如連同鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目的潛在土地供應可興建約13,700伙。預算案同時提及，未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。



發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、運輸及物流局局長陳美寶，三人今日（28日）一同主持預算案記者會，料將公佈有關賣地計劃等詳情。



記者會重點

●政府對分期付款支付地價抱開放態度

●首季推1幅屯門住宅地涉525伙

●新財年8幅住宅官地涉4450伙、不推商業地

●本財年2024/25年度土地供應8930伙僅達標6成

●土地業權人交回待徵收土地 抵銷補地價金額「土地就當錢咁樣用」

17:27 被問及允許土地業權人主動交出土地以抵消北都建設的投資金額的新措施，甯漢豪指在咨詢過程中業界均表示支持，認爲可幫助集團現金流。至於抵消的金額計算方面，她指政府原先打算收地給予的補償金額有多少，就會同等地計算入地皮抵消的價值。

17:24 甯漢豪指2025/26年季推出的東涌106A用地，曾經打算將部分樓面用作青年宿舍。不過經研究後打算將該青年宿舍轉移而較大面積的的東涌115區，從而增加東涌106A用地吸引力及減少市場壓力。

東涌填海區臨海位置。（香港01相片）

17:20 另外2025/26年季的8幅地皮當中只有3幅屬滾存用地。甯漢豪表示，推地並非年年繼續落去，她解釋例如今年賣地表中的啟德區地，由於目前該區有充足供應，所以來年無需要滾存推出。而大嶼山長沙地皮亦因為有殯葬設施尚未移除所以亦不急推出。

17:19 對於財政預算案提到政府會考慮將部分商業地改劃作住宅，甯漢豪解釋，政府將會檢視一些未來陸續完成土地平整的商業地，並考慮該土地是否能夠在未來推售的時候提供更多彈性，以配合市場需要及興趣。而且方向亦以不影響地區定位為主，考慮將商業地完全更改作住宅，或改作商住混合用途等等。

17:03 對於北部都會區的片區開發，發展局局長甯漢豪指，市場討論分期付款支付地價，政府對此抱開放態度，因每一個片區涉及金額較大，涉逾百億元。

不過客觀而言，近年賣地的地皮均為規模較細小的用地，地價金額不高，亦沒有太多條款，相信發展商要投資的困難不大。 至於北都建設方面，由於片區土地規模大，預計每個片區投資額達100至200億元，建設金額龐大；若發展商有分期付款的需求政府亦會審慎考慮。

16:56 另外，目前元朗及洪水橋的兩幅工業用地正在招標當中，由於收到市場潛在投資者的意見，期望就發展土地的部分條款再作調適。政府接納意見並決定稍為延長招標時間，詳細資訊將於3月上旬公布。

16:50 發展局局長甯漢豪指，政府會審時度勢、有節有度及務實地向市場推出土地供發展之用，維持持續和穩定的土地供應。

將造好的土地納入賣地表並不代表來年要全數推出市場，我們會繼續參考市場情況和其他供應來源，按季預先公布出售土地計劃，視乎市場情況在季度中加推土地，回應市場變化。

16:47 新一季推出8幅住宅地內有3幅滾存用地，另外5幅新增土地，當中包括赤柱環角道、西貢打鼓嶺清水灣道，以及東涌第106A區。

該8幅地皮細分為港島區赤柱環角道涉及637伙、筲箕灣東大街涉及193伙；九龍區佐敦谷彩興路涉及573伙、牛頭角彩霞道涉及420伙；新界區西貢打鼓嶺清水灣道涉及332伙、東涌第106A區涉及985伙、屯門海珠路涉及525伙，荃灣永順街與德士古道交界涉及781伙。

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首季推1幅屯門住宅地涉525伙

16:36 本財年首季推屯門住宅官地，提供525伙，地皮交通便利，配套成熟，相信受市場歡迎。而私人發展及重建項目，暫時預計有兩個項目於第一季完成地契修訂程序，合共可提供164個單位。

新財年港鐵2440伙、市建局810伙

16:32 綜合所有來源，2025/26年度的私樓供應為13,700伙。其中港鐵項目提供2,440伙，當中包括屯門第16區站（第一期）、東涌東站（第二期）。市建局項目提供810伙，為早前流標的九龍城啟德道/沙浦道。

而私人發展/重建項目預測涉及6,000伙，另須修訂土地契約/換地的私人發展/重建項涉4,000伙；毋須修訂土地契約/換地的私人發展/重建項目涉2,000伙。

新財年8幅住宅官地涉4450伙

16:31 甯漢豪指，新財年推8幅住宅地，提供4,450伙。不會推出商業用地。3個「片區試點」陸續推出。8幅住宅地當中有3幅為滾存用地，5幅為新增用地，規模均少於1,000個單位，而新增的用地亦均為已建成的市區地帶用地，政府認為有潛力作重新規劃。

由於北都目前有片區進行意向調查中，而每個片區都有產業用地，實際的工業用地數目將於今年下半年片區開發正式招標後，接收了發展意向書再作制定。

本財年土地供應8930伙僅達標6成

16:27 甯漢豪又指，發展局局長甯漢豪回顧截至目前第四季土地供應，本財年2024/25年度私人土地提供的土地足夠承載8,930單位，較全年目標13,700個單位，達標約六成，估算高於一月的預計。雖然低於年度標準，但由於外圍因素不穩定，發展商投地保守，這是可預見及合理的部署。

16:25 發展局局長甯漢豪又指，會推動基建，確保穩妥的工程部署，提升成本效益管理。當中包括項目層面、物料採購模式、標準檢視、創新科技、精簡審批。同時培養足夠建造業人手及善用創新科技提升建造業水平。

容許土地業權人主動交回待徵收土地 「土地當是錢用」

16:20 發展局局長甯漢豪指，今年工作重點為透過有效的土地規劃，確保穩定的土地供應，以促進香港持續發展。推地模式將按熟地供應預測有序推展項目，並採用多元發展模式，包括「片區開發」試點，及容許土地業權人主動交回待徵收土地，可扣減或抵銷補地價金額，以促成原址換地及「片區開發」。又指相關做法是「土地當是錢用」，抵銷換地計劃時候的補地價金額。

她又指，「業權人主動提早交出土地，可以話土地就當錢咁樣用，就用來抵銷同一個同一業權人在北都同政府做換地計劃，或參與片區開發時補地價的金額。幫助減輕業權人參與發展的金額。」

私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過17,000個，較過去五年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為107,000個。

預算案提及，資產市場受壓，本財年政府從土地和印花稅的收入均有所減少。2024/25年度地價收入為135億元，較原來預算大幅減少約195億元。印花稅收入為580億元，較原來預算低130億元。以2025/26年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，新財年地價收入預算為210億元。

政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。