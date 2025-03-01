嘉里元朗朗天峰次輪發售121伙　入場費347.2萬　暫沽119伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰今日（3月1日）次輪推售121伙。



1255 市場消息指，朗天峰暫沽119伙，尚餘2伙。

1247 市場消息指，朗天峰暫沽101伙。

1147 市場消息指，朗天峰暫沽42伙。

元朗南朗天峰今日進行新一輪銷售，推出121伙，早上10時前大批準買家抵達售樓處報到區，現場2樓及3樓已排滿人龍，場面熱鬧。

入場費347.2萬

次輪發售單位涉及121伙，當中包括32伙一房連開放式廚房戶、53伙兩房連開放式廚房戶、18伙兩房戶，以及18伙平台特色戶，實用面積由245平方呎至446平方呎。價單售價為425.6萬元至766.5萬元，價單呎價13,757元至18,761元，扣減所有折扣及現金回贈後折實售價347.2萬元 至625.73萬元，折實呎價為11,210元至15,301元。

入場單位為第2座2樓J室，實用面積248平方呎，屬一房連平台特色戶，折實價347.2萬元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）