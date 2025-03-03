偉達地產荃灣汀九別墅海景別墅命名「嘉富海灣」　涉13幢洋房

偉達地產有限公司旗下位於荃灣汀九麗都灣泳灘畔海景別墅今日（3日）命名為GRANDVIEW OCEANIA嘉富海灣。



該項目位於青山公路汀九段368號。項目涉及13幢洋房，分為Beachfront及SeaFront。Beachfront涉及A、F、G及M洋房，實用面積2,965至3,150平方呎、平台面積788至880平方呎、花園面積987至1,652平方呎，以及天台面積74至142平方呎。

SeaFront 涉及B、C、D、E、H、I、J、K及L洋房，實用面積2,473至2,494平方呎、平台面積627至672平方呎、花園面積683至1,393平方呎，以及天台面積73至141平方呎。

曾由廣東財團持有、惟7年前蝕四成易手

翻查資料，該項前身為已荒廢超過10年的洋房項目「星悦海灣」，原由內房廣東鼎龍集團於2018年3月以10億元，向官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人買入，不過在2024年獲一間具本地發展商背景的基金，斥資6億元買入全盤13幢洋房，並有意投資2.5億元作翻新。而上一手業主內房廣東鼎龍集團大幅蝕讓4成。

↓↓嘉富海灣前身為荒廢超過10年、洋房項目「星悦海灣」↓↓