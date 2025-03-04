九龍城文曜三房現樓示位曝光　全屋採大地色系　梗廚設L形工作枱

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜，今日（4日）開放一伙三房現樓示範單位予傳媒參觀，實用面積904平方呎。



全屋採大地色系為主調

是次開放的連裝修現樓示範單位位處26樓C室，三房兩套連儲物室間隔，實用面積904平方呎。全屋採用大地色系為主調，配合木質材飾的傢俱及木地板。客廳以長形開則，全長約6.7米，闊約3.5米。

飯廳擺放了長方型圓角六人餐桌，配合簡單的吊燈及牆身裝飾。客廳則擺放了一組米色三座位沙發配襯同色系地毯、木紋圓形茶几、電視櫃以及餐邊櫃，仍有不少走動空間。

↓↓26樓C單位連傢俬示範單位↓↓

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梗廚設計 設特長L形工作枱面

客廳連線露台及設摺疊式趟門，將景觀帶入室內，提升室內採光度。廚房方面採用梗廚設計，內設特長L形工作枱面，並特設大窗隨樓附送家電。

寢區則設有三個睡房，房間設計寬敞，主人套房長約3.7米，闊約2.8米，擺放雙人大牀後仍可三邊落牀。一旁設有簡約梳妝枱，主人房同時更設大型窗戶，可外望九龍塘一帶景致 ，以及遠眺港九兩岸風景 。主人套廁亦配備浴缸。

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套房可望海景 視野開揚

另外，兩間睡房面積亦寬敞，空間實用，可靈活放置睡牀、衣櫃及書枱，當中一個套房更可享海景，視野開揚。另外，單位附設其中一個空間連線洗手間，同時亦設有通道通向廚房，方便家傭日常工作。

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜。