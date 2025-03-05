天水圍YOHO WEST PARKSIDE價單首賣119伙　現場不乏年輕、家庭客

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，今（5日）首輪開賣128伙，當中有119伙以價單發售，折實平均呎價11,103元，入場費302.47萬起。項目截收6,800個購樓意向登記，超額認購約56倍。



【15:45】李先生帶兒子出席排隊買樓

A2組準買家李先生帶兒子排隊買樓並表示，打算購入兩房望東單位，供自住或日後投資之用，並看好項目天水圍區內前景。

A2組準買家李先生帶兒子排隊買樓並表示，打算購入兩房望東單位，供自住或日後投資之用，並看好項目天水圍區內前景。

【15:12】中原陳永傑：樓市醞釀轉勢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬於剛需盤，A1組客戶以買兩伙為主，當中最大手為「一客三食」。客源以剛需客及細價客為主，亦錄約三成投資客。按地區分，新界本區客佔5成，九龍及香港區佔2至3成。

後市方面，他指樓市小陽春已經出現，發展商低價推盤下，客戶趁樓盤轉角入市。加上財案令400萬以下細價樓特別受惠，料能進一步推動500萬以上中價樓的銷情。另外，股票市場理想，若日後大市維持2,3000點，市民資金得到鬆綁，料能釋放更多資金流入樓市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【15:30】A2組買家排隊場面墟冚，出現逾百名排隊人龍。

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【15:10】美聯布少明：錄8組大手客 最大手涉1500萬

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，YOHO WEST PARKSIDE今早輪銷售客戶出席率超八成，合共8組大手客，最大一宗錄得認購兩伙三房單位，涉及金額1,400至1,500萬元，直指項目銷情理想。客戶方面，用家佔六成，當中約80%為90、00後。而投資者占四成，預計租金回報近5厘。

後市方面，他料本月錄2500宗一手成交，較上月逾700宗有大幅上升。談及財案放寬從價印花稅，他指利好因素下，今年300萬至400萬元的細價樓成交將升溫兩成。另外，現時發展商貨尾量高達2.3萬伙，故料將以低價策略推盤，相信一手較二手更受惠。他強調，料本月一手成交量節節上升，「小陽春越燒越熱。」

美聯物業住宅部行政總裁布少明。（李煥好攝）

【15:08】現場所見，A1組約有半百名準買家及代理於V Walk排隊等候入場登記，當中亦不乏年輕及家庭客。

↓↓第1A座36樓A8室示範單位↓↓

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↓↓第1A座36樓A5室示範單位↓↓

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項目提供525伙、戶型涵蓋一房至三房

項目全盤提供525伙單位，戶型涵蓋一房至三房，設有8種戶型，包括一房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室及三房(一套)間隔及四房，分別連開放式廚房或梗廚，實用面積267平方呎至1,067平方呎。