嘉里海盈山加推45伙、折實均價24282元 下周一發售105伙
撰文：黃祐樺
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嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，今日（6日）加推5號價單，涉及45伙，折實平均呎價24,282元。海盈山同時公佈落實下周一（10日）展開新一輪銷售，發售105伙。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山由1月重啟銷售至今，已售出105伙，套現逾12億元。最新加推的戶型涵蓋16伙兩房連開放式廚房單位，16伙兩房連士多房單位，13伙兩房一套房連士多房單位，實用面積505方至678平方呎。
該批單位扣減折扣及回贈後，折實售價約1,038.3萬至約2,170.6萬元，折實呎價約20,561至32,015元。
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