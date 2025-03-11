Pokfulam Peak未及時提供成交紀錄冊　盈信違一手例、被罰2.6萬

有發展商因違反《一手住宅物業銷售條例》被判罰款2.6萬元，涉及為盈信控股發展的薄扶林Pokfulam Peak。



一手住宅物業銷售監管局（銷售監管局）今日（11日）成功檢控一個一手住宅發展項目的賣方違反《一手住宅物業銷售條例》（《條例》），有關項目為港島薄扶林Pokfulam Peak，由盈信控股發展。

被判罰款2.6萬

該賣方涉及的三項控罪為（i）沒有在買賣合約中載有《條例》附表7所載的條文、（ii）未能在指定網站上提供成交紀錄冊以供查閱和（iii）沒有在發展項目的成交紀錄冊記入記項後，向銷售監管局提供該成交紀錄冊的電子版本，分別違反《條例》第55（2）條、第60（2）條及第60（4）條。賣方今日在觀塘裁判法院承認上述控罪，被法庭定罪，共被判罰款2.6萬元。

銷售監管局：如有涉違例情況會嚴肅處理

銷售監管局發言人表示，銷售監管局一向以三管齊下的方式執行《條例》，即加強檢視、巡查及搜集檢控所須證據；持續改善業界對《條例》的遵從情況；以及加深公眾對《條例》的認知。

銷售監管局如發現有涉嫌違例的情況，會嚴肅處理，並進行調查，以提高一手住宅物業銷售的透明度及公平性，保障買家的利益，以及為賣方提供公平的競爭環境。