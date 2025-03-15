大埔上然首賣228伙　大手客擬3000萬買8伙　88萬開放式有一球水位

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（15日）首輪發售228伙。項目截收7,418票，超額認購逾31倍。



【10:10】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司有客戶有意斥資約3,000萬元買入8伙，涉及4對1「家」1付款計劃的單位，即包括4伙大單位及4伙開放式戶。陳永傑又指出，扣除1「家」1付款計劃的折扣後，該盤開放式戶折實後最平僅88萬元購，若買家日後收樓後，把將單位轉售，估計「有水位」，或高達超過100萬元。

【10:00】據現場所見，不少A組大手時段的準買家已到達上然售樓處現場。

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首輪銷售228伙 100伙折實價低於四球

首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶（不包括開放式特色戶），實用面積介乎214至873平方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

用1「家」1付款計劃 終極折扣開放式戶最平88萬

入場單位為第2座2樓B7室，屬開放式戶，實用面積248平方呎，折實售價238萬元，折實呎價9,597元，屬首張價單入場單位。購買四房單位的買家，可採用1「家」1付款計劃，加購開放式單位並可享特別折扣，扣除折扣後開放式戶的售價僅為88萬元。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

100伙折實價低於四球

首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃。銷售當日，分為A、B兩組，A組為大手組別，B組散客組別。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。