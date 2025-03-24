香島道洋房4.8億沽、廿年漲3億　上手業主清盤、曾代理白酒五糧液

市場再錄二手大額成交，香島道33號雙號屋新近以4.8億元沽出，呎價10.17萬元。原業主為前上市公司銀基集團主席梁國興，該洋房至今20年升值3.12億元。



據資料指，是次成交為香島道33號雙號屋，實用面積4,720平方呎，於3月初4.8億元沽出，呎價10.17萬元。至於新買家以公司名「VIKING SKY LIMITED」買入，惟該公司並非本地註冊公司。

洋房廿年升值3.12億 夠買約21萬支五糧液

值得留意的是，原業主在2005年以公司「銀基(集團)有限公司 」擲1.68億元買入，其公司董事為梁國興（LIANG, GUOXING），與代理五糧液系列及紅塔山香煙的銀基集團主席同名，料為同一人。

該洋房至今20年，以今次造價計帳面升值3.12億元或1.86倍。如以一支500毫升的五糧液計，網店零售價為1,498元，即今次賺幅夠買約21萬支五糧液。

白酒五糧液。

銀基集團2009年上市 2023年梁國興遭清盤

梁國興擁有的銀基集團2009年在香港上市，其股份代號為886。不過在2023年遭清盤，同時聯交所亦其取消上市地位，如連同最初買入時上會的按揭計，梁國興則先後至少四次抵押洋房各不同財務機構借貸。

白酒五糧液。（視覺中國）