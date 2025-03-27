何文田瑜一．天海加推87伙 一房入場費675.5萬 呎價18888元起
撰文：李明珠
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華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海，今日（27日）加推共提供87伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場價675.5萬元起，折實呎價18,888起。另外，項目即日加推26伙三房連儲物室單位以招標形式出售。
華懋集團銷售總監封海倫表示，是次涉及87伙，包括來自修訂價單及新加推價單，戶型涵蓋一房至兩房，包括39伙一房及48伙兩房，實用面積333至591平方呎。價單定價為846.6萬元起，呎價25,041元起，扣除最高16%折扣後，折實售價由675.5萬元起，呎價18,888元起。
入場費675.5萬元起
當中入場單位為1B座2樓C室，實用面積338平方呎，一房間隔，折實售價675.5萬元，呎價19,988元。最低呎價單位為1B座2樓D室，實用面積541平方呎，兩房間隔，折實售價1,021.8元，呎價18,888元。
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