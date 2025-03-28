空置｜全港空置商廈2331萬呎　相等11.6幢ifc2　空置率破頂16.3%

據差估署《香港物業報告2025》初步統計數字顯示，2024年私人寫字樓的落成量輕微下跌至158.2萬平方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，落成量達 157.1萬平方呎；當中66.7萬平方呎來自中西區。值得留意，2024年整體空置率上升至16.3%，數字再創新高，相當於2,331.5萬平方呎，規模相當於超過11.6幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。



年內，寫字樓的整體使用量錄得負數63.5萬平方呎。當中甲級、乙級和丙級寫字樓分別佔 4.3萬平方呎、27.9萬平方呎和 31.2萬平方呎。年底整體空置率上升至16.3%，相當於2,331.5萬平方呎。

甲廈空置率17.4%

甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率分別為17.4%、15.6%和 11.0%，而所有分區的甲級寫字樓空置率介乎11.5%至17.7%不等。

2024年整體空置率上升至16.3%，數字再創新高，相當於2,331.5萬平方呎。資料來源：《香港物業報告2025》

國際金融中心二期Two ifc（右）。（資料圖片/歐嘉樂攝）

2025年商廈落成量332.6萬呎 油尖旺成主要供應地區

展望2025年，差估署預測落成量將大幅增加至332.6萬平方呎，但到2026年將下跌至124.8萬平方呎。在2025年，油尖旺將成為新落成甲級寫字樓的主要供應地區，佔預計總落成量311萬平方呎的62%。在 2026年，灣仔和中西區將合共提供甲級寫字樓的全部落成量，相當於109.7萬平方呎。

2024年私人寫字樓的落成量輕微下跌至158.2萬平方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，落成量達 157.1萬平方呎。資料來源：《香港物業報告2025》

甲級寫字樓售價下跌24.5%

外圍環境不明朗、地緣政治緊張局勢加劇和工作模式的轉變而導致本港寫字樓需求疲弱，加上過去數年寫字樓已有大量供應，市場因而持續受壓。以 2023 年第四季與2024年第四季相比，寫字樓售價下跌 22.6%，當中甲級、乙級和丙級寫字樓售價分別下跌 24.5%、19.5%和 19.7%，而2024年年內交投量亦縮減7%。

甲廈租金跌4.8%

同期，寫字樓租金下跌5.0%，當中甲級、乙級和丙級寫字樓租金分別錄得4.8%、5.2%和 5.3%的跌幅。