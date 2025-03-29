穩住樓市股市深化國際交往合作　寫進政府工作報告釋出什麼信號？

「全國兩會」在本月中順利閉幕，今年是「十四五」規劃的收官之年，需要開始研究「十五五」規劃，本次政府工作報告具有承上啟下的戰略意義。近日港府和社會各界掀起學習兩會精神熱潮，筆者也多次參加了所屬的工商團體和各個界別的分享會。作為香港工商界一分子，必須關心和了解國家政策，政府工作報告規劃了今年全國的經濟籃圖，其中香港部分佔了很重要位置。就如首次提出「穩住樓市股市」和要求香港「深化國際交往合作」這兩點，都與香港息息相關。



「穩住樓市股市」首次被寫進政府工作報告之後，又第一次出現在促消費的文件中。樓市與股市，是居民財富的“蓄水池”。前者關係到居民的存量財富，後者則是提高居民財產性收入的關鍵。在某種意義上，穩定了樓市與股市，就穩住了居民資產負債表，也有望提振消費和擴大內需。過去幾年，無論是投資需求還是消費需求，受房地產市場拖累都相當嚴重。除了化解地方政府的隱性債務，今年將會在穩定樓市方面進一步優化政策，讓房地產市場真正穩定。尤其是在大城市，這對於穩定市場的信心和恢復民營企業的投資熱情非常重要。

內地適度寬鬆政策 推動樓市股市向好

當前，民營企業投資的增速仍然較低。從消費角度來看，房地產市場的影響也非常大。一定程度上，房地產市場不穩定導致財富效應大幅度下降。因此要穩住樓市，才能發揮家庭財富效應，更好地促進消費支出。中央明確財政政策從“積極”到“更加積極”、貨幣政策從“穩健”到“適度寬鬆”，就是一種信心傳播。對於房地產市場來說，支持性的貨幣政策將使更多低成本資金進入市場，有助於降低購房者、企業資金成本。隨著市場信心獲得進一步提振，股市的行情也有望向上突破。香港股市就是明確的方向標，年初至今，恆生指數上升了5千多點，升幅等於超過3成，這將會帶來良好的連鎖反應。

在内地陸續推出10萬億元國債的威力下，國內樓市股市算是穩住了，起碼大城市已經做到。香港股市的表現告訴大家結果是什麼，在財富效應之下，樓市自然也受到帶動，首先樓市交投開始暢旺，本月新樓成交估計可超過2千宗以上，比上月份同期錄得倍數上升，雖然地產商仍有財政壓力，需要低價促銷，引致價格依然向下，但是成交量增加是好兆頭，地產商減少庫存後就會開始惜售，預期下半年樓價將止跌回升。媒體總喜歡說某財團因財困而低價急售物業，或某投資者被銀行迫倉要賤價賣樓，其實買賣是雙方面的，有人沽貨也有人接貨才有成交，沽樓的人或許真的急需套現，但是另一邊接貨的人也有需求。倒過來也可以說，市場上有許多具備實力的買家，他們正在買進和尋找投資機會。

政府工作報告對香港提出要「深化國際交往合作」，是更全面闡述香港的獨特優勢，香港是世界上唯一一個既擁有聯通內地，也聯通國際的特殊功能城市，能夠在融入國家發展大局，以及國際交往合作方面，發揮橋樑紐帶的作用。內聯外通的任務，互相推動，互不排斥。如何深化國際交往合作，特區政府要有頂層設計，商界也要積極配合，民間組織也可以發揮作用。香港不但有條件可以做好，也應該以有擔當的精神做好，而且演好這個角色對香港和國家都有深遠的意義。很明顯，香港的地位日益重要，是中國與世界接軌的重要橋樑，香港將繼續全力謀發展，惠民生、拼經濟，加速國際化的步伐，進一步提升香港國際金融中心地位。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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