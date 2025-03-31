北都片區開發試點收至少12份意向　長實、恒地、新地、新世界參與

發展局在去年底（2024年12月31日）邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。上述招收意向書的程序於今日中午截止，據了解，有至少12家財團或發展商提交意向書，包括長實（1113）、恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐地產、華懋、太古地產（1972）等。



長實、恒地、新地、新世界、會地、華懋、太古參與

政府早前指出，北都採用「片區開發」模式，希望蒐集市場的意見和建議，以敲定日後公開招標的細節和條款，目標是由2025年下半年起至2026年期間陸續為該三個「片區開發」試點招標。

會地黃光耀長遠看好北都發展

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團已就北部都會區3個「片區開發」試點遞交意向書。北部都會區發展規模龐大, 緊接大灣區及港堔創新科技融合發展，勢力成為新經濟增長引擎。集團對各個片區發展均會進行研究。集團在區內亦擁有發展項目，長遠看好北部都會區的發展。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（香港01相片）

仲量聯行：政府應思考如何吸引產業落戶北都

仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，北部都會區為香港未來重點發展的地區，亦可能成為未來增長動力的火車頭，首個片區截收意向，獲不少發展商遞交意向書，屬意料之內。然而，目前商住樓市前景仍未明朗，住宅新供應仍然龐大，建築成本及利息仍然高企，發展商無論競投片區或其他土地均不會如以往般積極。

若要利用北部都會區帶動本港經濟，開發宜採取新模式，應由產業帶動，吸引產業落戶最重要，而非以售出地皮為成功指標，政府應思考如何吸引產業落戶北都，有經濟活動後，再配合基建，自然能給予發展商更多信心，地價可望看高一線。

高力：反映市場對片區開發興趣、有正面積極信號

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，是次意向書邀請的反應，反映市場對於片區開發的興趣，有正面且積極的信號，有意配向政府於土地革新的規劃以及參與北部都會區，達成融入國家大局，香港產業升級轉型的決心。然而片區發展的難度在於綜合性規劃各類型設施，包括住宅、人才公寓、創新產業用地及區內道路平整與基建等，項目要得以成功，關鍵除了發展商的規劃遠目及經驗外，片區外的基建連接，同樣極為關鍵，目前就北都相關並已規劃的主要建設，例如北部公路、北環綫及其支綫等，預期完工日期均離實際設施啟用日期有所滯後，如此除了令發展商對投標意欲保守外，更加增加了發展時人手以及物流的難度，建議政府在項目的推展上，同樣以全速配合的態度，與業界保持步伐一致，實現願景。同時，為了吸引更多市場力量參與，建議政府在規劃上賦予私人業界更大的自主權和靈活性，以便更好地滿足產業發展的實際需求。

另一邊廂，李婉茵就片區發展的項目規模及融資方向作出補充道，片區開發規模龐大，發展商並需就區內土地平整及基礎建設進行發展，項目週期更長，對於各階段的資金回籠以及融資需求會有更多的風險考量。建議政府能及早落實較早前針對「公私營房屋比例」的靈活安排以及土地投資可分期繳付的可行性細節外，就項目的融資安排上，可充當擔保人角色，以緩解私人發展商在目前相對高息的經濟環境下，緩沖風險。

洪水橋 / 厦村新發展區片區試點。

粉嶺北新發展區片區試點。

新田科技城片區試點。