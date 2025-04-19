關稅戰令世界經濟蒙上陰影　反制勝於屈服　中國竪立榜樣

美國總統特朗普向全球發起關稅戰，令世界充滿不確定性，經濟蒙上陰影，本來好端端商品輸入美國的生意，突然間因爲要加徵關稅20%或以上，變成無利可圖。於是，全世界商家都要與美國談判求和，希望減少一點損失。雖然歐盟警告會反制，但還是會願意坐下來談，唯獨中國，對單邊欺凌行為，堅決作出反制行動，中美雙方經過一番較量，最後互相加徵關稅達125%以上，這種稅率根本已沒有生意可做。



儘管如此，美國仍然鍥而不捨地提出要再加徵關稅至245%，好像小朋友玩泥沙一樣，這種行為給人覺得美國執政者意氣用事，令世人難以信服。作為號稱世上經濟最強的國家，沒有負起大國的責任擔當，反而突然跑來加徵他國關稅，包括自己的盟友，等於訛詐搶奪行為。奇怪的是，許多國家雖然心生怨恨，但卻不敢正面提出反對，大多數都願意和談，只盼望吃虧能夠少一點。還好有中國，面對如此不公義行為，沒有屈服，堅持對等反制，為世界竪立了榜樣。

自從特朗普4月2日提出全球加徵關税，已經半個月過去了，相信只有中國仍然沒有致電求和，這可能使特朗普感到非常驚訝。「解鈴還需繫鈴人」，加徵關稅是美國提出，自然是由美國主動提出如何和解才合理，這一點，要對國家領導人有相心。其實大家都知道，誰先打電話就表示誰先示弱，那條件就不好傾了。現在是考驗各自韌力的時候，做生意屬於雙方面，中國貨「平靚正」自然廣受歡迎，大量購買中國商品是因為「抵買」，並非是施捨，在別的國家買不到如此便宜的商品，理應感謝中國才對。就像顧客在幾家餐廳中選了一家最便宜的來吃飯，吃完飯後，是應該感恩滿足，還是翻臉向餐廳徵稅討錢？

美國民間必反 特朗普最終會讓步

中國作出強硬回應，當然是因爲有雄厚的實力和深厚的底蘊，國家今天取得的成就，從來靠的是自力更生，從不靠別人的恩賜。萬斯作為美國副總統，到今天還譏笑第二大經濟強國的中國人是「鄉巴佬」，顯然並不知道世界經濟變化，此等知識怎樣帶領美國再次崛起？我相信，中美往後磨擦仍會没完没了，但是關稅卻會很快打完，而美國會率先打電話給中國。中國貨品性價比世上最高，非其他國家能夠代替，相信無論銷往別的國家，還是內需都能慢慢消化。而美國商品也不是沒有代替品，大豆可以找其他國家（例如巴西）購買，美國農民會因為生意銳減提出激烈抗議；飛機也不一定要依賴美國波音公司，中國可以向歐洲國家購買（如空中巴士），也可以購買國產飛機（如C919)，到時候美國波音公司會損失慘重。當然還有很多例子等等⋯。

坦白講，如果這次無理單邊加徵關稅，全世界都團結一致不妥協，那麼結束關稅戰就是一瞬間的事，因為成本一提高，要麽價格馬上提高，要麼互相不做生意。加徵關稅至今只是半個多月，針還沒有刺進肉𥚃，還不知道痛，過多兩三個月，美國民間必定大亂，最終迫使特朗普政府早點收回此有害無益的措施。如果只想挑釁及孤立中國，也是難見成效，中國非俄羅斯，中美之間千絲萬縷，生意來往非常頻繁，長期存在各種民間文化交流，已經是你中有我，我中有你。面對美方的經濟脅迫，中國早已未雨綢繆，做好防範措施，發行巨額國債刺激內需，激活樓市股市。雖然外圍經濟表現疲弱，國家今年第一季仍錄得經濟增長高達5.4%，亮麗成績令人鼓舞。

香港是國際金融中心，IPO上市集資不受影響，世界越紛亂，更顯得香港越安全，特朗普威脅要將在美國上市的中概股除牌，香港這邊立刻準備迎接其回歸港股市場，此消彼長，香港的金融中心地位將進一步提升。香港更是低稅天堂，全球最自由市場經濟體系，吸引無數人才、企業及資金進來，儘管經濟前景不明朗，仍然有不少大型企業在香港排隊上市。資金也不斷流入樓市，近期新盤特別搶眼，尤其是細價樓，不受關稅及大巿影響，內外剛性需求巨大，相信仍然會「一Q清袋」。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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