成份糧畀曬老婆管　慳家爸950萬買元朗三房：見到仔女開心就夠曬

大家常説「成家立室」，組織家庭後居住問題就成了必要考慮的條件。但在香港成家立室從來不是簡單事——「成家」或許靠愛情，但「立室」卻要面對現實的樓價與空間問題。蘇生與内地太太結婚十年，為了給子女更好的成長環境，令一家人安居樂業，最終於去年以950萬元買入元朗新盤YOHO HUB II的三房單位，讓兩名小朋友擁有屬於自己的房間，也一圓自己兒時的夢想。



現年30多歲的蘇生與妻子本身在南昌站居住，早在兩三年前已經有置業的想法，一直有留意樓市的動向，但當時覺得樓價太高位，所以不敢入市，一直都保持觀望。直至去年見整體樓市已大幅回落，適逢元朗YOHO HUB II以低價推盤，在「計過曬數」後覺得是一個合適的入市機會，於是便入飛抽籤；最終亦順利中籤，以950萬元買入一伙643平方呎的三房單位，呎價約14,774元。

「人哋坐緊艇，係咪要執平貨？」

他坦言，他曾對比過項目一期的價錢，當時同類的低層單位造價約1,300萬元，與現在相差約300萬元。所以他買入時抱有一個心態，覺得自己層樓不會像之前高位入市的人一樣，買貴了許多，亦覺得「即係人哋坐緊艇（嘅時候），我哋係咪應該要執平貨呢？」

現年30多歲的蘇生與妻子本身在南昌站居住，早在兩三年前已經有置業的想法。（黃祐樺攝）

滿意元朗區近年發展成熟、交通配套方便

除了價錢外，蘇生指地理位置也是他們其中一個考慮因素。他認為元朗以前會讓人感覺是「大西北」，但現在已發展得非常成熟，整個區的面貌已經與十多年前不一樣。尤其是YOHO社區，會所設施、商場及生活配套等充足，附近已可以滿足吃喝玩樂的需求，就算要出九龍市區交通也很方便，所以對屋苑地點非常滿意。

而且屋苑也是整個YOHO系列的最後一期，代表社區的發展已經完善，他覺得居住在這裏就是居住在元朗的市中心。對於交通方面蘇生亦讚不絕口，他指屋苑位處地鐵站上蓋，搭乘地鐵前往港島上班也只是40分鐘，如果要前往内地又有配套巴士，出入非常方便，屬於是「北上又得，南下又得」。

曾被朋友慫恿買其他新盤

蘇生還透露，2年前有數位朋友曾慫恿他一起去入飛買油塘親海駅，不過他當時還在觀望不敢參與，朋友們還笑他錯失良機。他現在覺得兩者比較下，反而慶幸自己當時沒有選擇親海駅。「大佬！你樓花期長，仲要你九龍東但又唔近地鐵站，行去油塘站都十分鐘。我呢度唔好？ 一直涼冷氣到地鐵。」

全數收入交由妻子保管、身上只留車費及午餐費

蘇生表示，他本人經營汽車生意，妻子則從事金融，兩人每月收入約10萬元，目前供樓需花費3萬元，佔收入的3成左右。他們是次買入這個單位準備了3成首期，金額約300萬元左右。蘇生指首期一半來自夫婦二人的儲蓄，另一半為雙方父母的資助。講起儲蓄，蘇生特別提到要感謝妻子多年來的陪伴及努力，妻子是他的生活中一個非常強力的支持。

他表示自己物欲不大，基本上不怎麽消費，所以儲蓄習慣就是將全部的薪金「上繳」給妻子管理，平時身上只留有車費及午餐的零用錢。因為妻子從事金融，所以都相信她會更適合管理或將兩人的儲蓄用作投資。他更指，一個男人身上不需要有太多錢，「返到屋企，見到兩個小朋友開開心心咁對住你已經夠曬啦」。

+ 4

希望給子女獨立的房間、實現兒時願望

雖然他們供樓費用佔月收入的佔比不多，不過蘇生指由於有兩個小朋友要照顧，所以日常開支都不少，經濟上還是有一定壓力。他也表示知道如果買一間兩房單位在經濟上一定會更輕鬆，但還是為了讓子女有更好的成長環境，決定辛苦少少；希望讓他們有自己一間房，或者有一間書房方便他們學習。

蘇生同時分享了自己兒時最大的夢想，就是希望有自己獨立的房間；到他現在為人父後，他也希望可以滿足到自己的小朋友，給他們最好的生活。他強調，其實他們兩夫婦的想法很簡單，只要子女過得好，他們就覺得足夠了。

買樓只為安居樂業、不懼樓價波動

被問及香港樓市的前景未明朗，會否擔心樓價下跌。蘇生表示不會太過憂慮，因為其實沒有人知道什麽時候才是樓市低位，或者幾時買先叫「抵買」。反正他們買樓的目的是自住，不是用來投資，所以他們覺得只要是適合自己單位，以及自己能力負擔到就可以入市，樓價波動對他們不會造成影響。「我自住唔係為左賺錢，我只係要安居樂業」。

看好後市平穩發展、認為最困難階段已過去

加上，蘇生認為政府做了許多措施去保持樓市的穩定，所以他對後市亦有信心，長遠而言整體樓市雖然不會像過往一樣狂升，但會持續平穩發展，最困難的階段已經過去了。

蘇生更忠告年輕人買樓最重要是前期做好風險評估。只要手頭上有足夠的資金去面對意外及風險，即使不幸地出現樓價貶值，也不會對生活造成影響。特別是他們這種已經組織了家庭的人，作任何決定前都要有周詳計劃，絕對不能影響到小朋友。