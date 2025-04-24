太子珠寶鐘錶鄧鉅明2888萬愉景灣獨立屋　持貨24年升值1.4倍

豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明最新以以2,888萬元沽出愉景灣海蜂徑獨立屋，持貨約24年，帳面升值約1.4倍。



中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行經理胡文翰表示，早前股票市場回暖，有不少買家趁機入市，套股換樓。最新成交為愉景灣海蜂徑一宗單號獨立屋成交，實用面積為2,413平方呎，4房雙套間隔，連逾千呎花園及平台，坐享海景，以2,888萬元易手，平均實用呎價11,969元，是次成交價創愉景灣2025年次高。

據了解，新買家為內地客，有感樓價已觸底回穩，而香港豪宅具保值及投資能力，故斥資入市。

2001年買入價1200萬

原業主為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，早於2001年以1,200萬元購入，曾於2022年作內部轉讓，是次沽出帳面獲利1,688萬元，物業24年間升值1.4倍。

愉景灣。