置地63億沽交易廣場9層樓面　2年前曾指「沒有計劃出售中環物業」

中環甲級寫字樓出現大額交易。港交所（0388）宣布斥資63億元，向置地收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，涉及實用面積14.7萬平方呎，成交呎價約4.28萬元，有關物業將作永久總部。



置地素有中環大地主之稱，在中環擁有12幢以行人天橋連接的頂級商廈，提供超過面積達484萬平方呎（約45萬平方米）的甲級寫字樓及高檔零售店舖。12幢物業包括怡和大廈﹑置地廣場中場﹑交易廣場第一﹑第二及第三座﹑太子大廈，以及文華東方酒店。

近年商業房地產資產價格下滑，在2023年8月，曾有消息指出置地放售中環交易廣場第3座全幢甲廈，每方呎叫價3.8萬元，即叫價高達160億元，為近年來中環區罕見大額放盤。

+ 1

不過當時置地發言人回覆《香港01》表示，市場傳言純屬猜測，置地沒有計劃出售中環的任何物業。惟相隔不足兩年，置地最新以63億元沽出交易廣場一期一籃子商業物業。

在交易廣場外的牛形雕塑。（梁鵬威攝）