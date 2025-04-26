西沙SIERRA SEA首輪開賣318伙　暫沽224伙　大手客3400萬連掃7伙

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（26日）首輪開賣329伙，當中價單單位佔318伙，另即日招標11伙頂層、平台或花園特色戶。項目8日累收37,374票，當中包括544票為代理入票，按價單發售318伙計，超購約116倍，屬歷來第二高收票的新盤。



西沙SIERRA SEA首輪銷售重點

●中原指，有一組大手買家斥資逾3,400萬元選購7伙

●Ken Sir呂宇健FULL PAY1,000萬買入SIERRA SEA兩伙，他表示「呢一輪（首輪）應該係發展商輸俾你（買家），都輸唔少」

【15:37】據市場消息指，項目暫揀選224伙，尚餘94伙待沽。

【14:35】 現場所見，B組準買家及代理陸續到場排隊等候入場，人龍排至ICC停車場位置。

↓↓西沙SIERRA SEA首輪銷售現場情況↓↓

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【14:10】據市場消息指，項目暫揀選172伙，尚餘146伙待沽。

【13:21】據市場消息指，項目暫揀選141伙，尚餘177伙待沽。

【12:23】 現場所見，A3組準買家及代理陸續到場排隊等候入場。

【12:10】據市場消息指，SIERRA SEA首輪銷售A1組沽出64伙，而A2組正在進行銷售，暫沽32伙。目前該盤暫沽103伙。

【11:11】據市場消息指，項目暫揀選68伙，尚餘250伙待沽。

【10:29】據市場消息指，項目暫揀選44伙，尚餘274伙待沽。

【10:05】 Ken Sir 呂宇健排隊出現等候入場登記

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健亦有出現排隊等入場，惟並未有透露預計入市金額，僅表示「買到再講」。

【10:06】 大手買家已選購7伙涉資3400萬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司有一組大手買家已選購7伙，當中包括3間3房、3間2房及1間1房戶，涉資逾3,400萬元。

【10:05】 中原陳永傑：公司出席率達8成 當中用家佔近7成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SIERRA SEA今日首輪推售價單318伙，另有11伙特色戶則以招標形式發售。今早首3組均為大手客組別，公司買家出席率達8成，並以用家為主，佔近7成，投資者佔3成。大部份買家普遍鍾情購買一間自用，另購一間作投資收租用途，有信心A組208伙順利沽清，料項目首張價單318伙可一Q清枱。

預計項目第二期有機會下月推出，在專才及學生公寓居住需求龐大下，項目未來租金回報可期。5月有多個大型新盤推售，加上黃金周來臨，相信下月一手成交可達3,000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（黃浩謙攝）

【09:48】 美聯布少明：料可即日沽清 具投資潛力租金回報有5厘

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目大幅超額認購，故預期首日推售的單位勢可即日沽清，並將會短期內加推單位應市。

布少明指出，該行客源中，以新界區客人為主，佔約7成，而九龍及港島區客則佔約3成。另外，項目投資客比例亦相對較高，當中約有6成為用家，另有4成屬長線投資客，估計項目呎租可約達45元水平，租金回報亦約有4.5厘至5厘。值得留意，項目入場門檻較低，加上項目環境及配套吸引，故亦不乏大手客垂青，佔比約有3成。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。（黃浩謙攝）

【09:47】 現場所見，有逾百名代理及A2組準買家到場排隊等候入場。

首

輪價單賣318伙 入場費299.88萬

首輪價單單位提供318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由299.8萬元至838.27萬元，折實呎價9,499元至12,702元起。當中入場單位為一房戶，位處第5座G2樓G室，實用面積301平方呎，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。

大手客最多可買10伙

銷售當日分A、B兩組，當中A組細分A1至A3組 ，大手客最多可買10伙，其中A1組可買3至10伙、A2組可買2至3伙、A3組則須購1伙700呎或以上單位。至於B組為散客最多買2伙。

新盤票王為長實親海駅II 截收逾3.8萬票

翻查過往新盤收票情況，新盤票王為長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，於2023年8月推出，當時截收逾3.8萬票。而同樣由長實發展、位於1997年推出的青衣灝景灣，當年收票高達3萬票。

另亦有至少兩個樓盤收票接近3萬票水平，當中包括由新地（0016）啟德港鐵站的新盤天璽．天，於2024年10月推出，當時截收約2.9萬票。另長實黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期於2024年4月推出，當時截收約2.8萬票。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

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短短一周公布三張價單共356伙

據資料指，SIERRA SEA短短一周已公布三張價單共356伙，當中包括上周二（15日）公布首張價單158伙，折實平均呎價10,398元，其後上周五（18日）加推價單第2號80伙，折實平均呎價10,888元，然後於昨日（21日）加推價單第3號118伙，折實平均呎價11,498元。

新地（0016）位於西沙項目。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。