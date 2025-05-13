市建局山東街/地士道街截標　暫收6份標書　鷹君、華懋、長實有份

市區重建局（市建局）旺角山東街/地士道街發展計劃今日（13日）中午12 時截標，項目早前截收28份意向書。每呎樓面地價約4,000至5,800元，估值由6.4億至9.3億元。



據今日現場消息，項目暫接獲6份標書，包括鷹君（0041）、華懋、長實（1113）、嘉華（0173）、保利置業（0119）、中國海外（0688）有份入標。



華坊梁沛泓：料可吸引6至8份標書

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，考慮到分紅門檻與現時新樓樓價水平相若，預計項目每呎樓面地價約5,220至5,407元，估值由8.4億至8.7億元，可吸引6至8份標書。

梁沛泓指，油尖旺區住宅地皮一向受歡迎，2020年豉油街蚊型官地接獲標書多達27份，惟現場所見相關樓宇已建成但未有推出市場。附近另一市建局項目One Soho，於2024年中完成出售所有單位，近月少量撻訂單位以實用面積計算呎價約21,000港元售出。恒基在大角咀的利奧坊．首隅的開價亦可供參考，最新的四月尾價單平均呎價折實約19,850元。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓。

料可提供380個住宅單位

項目地盤面積為26,641平方呎，可發展的總樓面面積上限為160,911平方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用了旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5倍，即151,966平方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。

此外，項目將提供約30,677平方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算在總樓面面積之內。

分紅比例降至20% 准與未獲邀公司組財團

據了解，市建局以財團提出的入標價定輸贏，日後住宅部分收入達25.5億元，發展商便須分紅，分紅比例固定為20%，較近年的30%至40%為低；獲邀入標的發展商也可與名單以外其他合資格企業合組財團競投，業界相信有關條款有助增加項目吸引力。

重建項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。（羅君豪攝）

項目範圍內將重置部份地士道街休憩花園，,以優化現時休憩花園的佈局；至於項目範圍外的花園部分，市建局已於2024年年底開展活化工程，,並待項目內重置花園的工程完成後，將整個地士道街休憩花園交還康樂及文化事務署管理及維修。

市建局在2022年3月向旺角山東街/地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎18,378元，該數字是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價（假設單位呎價）。