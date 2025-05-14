西沙1B期SIERRA SEA首賣價單160伙　近百名準買家排隊、暫沽105伙

新地（0016）旗下西沙住宅項目SIERRA SEA第1B期，今日（14日）進行首輪銷售168伙，當中160伙為價單單位，另外8伙為招標出售。項目昨日共截收約3.31萬票認購登記，按首輪發售的160伙價單單位計算，超額認購約206倍。



【18:37】據市場消息指，項目暫揀選105伙，當中A組時段沽66伙，尚餘55伙待沽。

【17:15】據市場消息指，項目暫揀選66伙，尚餘94伙待沽。

【16:39】據市場消息指，項目暫揀選54伙，尚餘106伙待沽。

【16:35】現場所見，B組準買家及代理陸續到場排隊等候入場，現場現排隊人龍。

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【15:52】 美聯布少明：大手客擬斥2500萬買5伙兩房

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目累積大批向隅客購買力，加上1B期定價持續吸引，預料銷情將延續早前熾熱態勢，今批價單單位可即日沽清。該行有大手客擬斥資約2,500萬元購入5伙兩房戶作投資收租之用。

布少明補充，本次認購客戶中，新界區買家佔約7成，九龍及港島區買家則佔3成。6成為自住用途，4成用作投資，預期項目租金回報率可達4.5厘，呎租約45元。由於項目兼具自住及投資價值，加上入場門檻低，料將吸引年輕上車客及長線投資者爭相入市，其中向隅客比例高達8成，更不乏大手掃貨的實力買家。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

【15:10】 現場所見，近百名AG組準買家及代理陸續到場排隊等候入場，現場出現排隊人龍。

【15:07】 中原陳永傑：料順利1Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家出席率達9成，超過一半為上一期首3輪向隅客，亦吸引不少投資收租客入市，全因[項目鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的優質租客來源，回報穩健，相信160伙公開發售單位今日亦可順利1Q清枱。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

首輪價單賣160伙、入場一房300萬起

首輪價單單位提供160伙，實用面積介乎302平方呎至807平方呎，包括15伙一房戶、118伙兩房戶以及27伙三房戶。價單定價353萬至1125.6萬，呎價由11,176至15,229元；扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價介乎9,499元至12,944元，折實平均呎價為10,842元。

當中，入場單位為第3座G2樓J室，屬一房間隔，實用面積302平方呎，折實售價300.05萬元，呎價9,935元。另最低呎價單位為3座G2樓H室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔，呎價9,499元。

首輪發售日共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

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總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。