黃竹坑滶晨24小時內公布首張價單　4大銀行將提供按揭服務

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，將於24小時內上載首張價單，價單將提供不少於91伙，提供兩房至四房戶型。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，首張價單將參考港島豪宅。又指滶晨開售前已率先獲4大間銀行提供按揭服務，包括恒生銀行、中銀香港、工銀亞洲及東亞銀行等。

↓↓黃竹坑滶晨第1A座18樓B單位↓↓

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項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。