仲量聯行曾煥平料中小型住宅今年挫5%　豪宅跑輸大市插最多10%

仲量聯行今日（9日）發表2025年上半年香港地產市場回顧及展望，指出2025年上半年中美關稅戰緩和，銀行拆息低企等利好因素浮現，惟發展商賣樓庫存壓力猶存，樓價仍呈下跌趨勢。故預期中小型住宅價格今年將下跌5%，超級豪宅價格預測從原先的下跌5%，調整至下跌5%至10%。下半年發展商仍需減價出售新盤，以確保去貨速度。另外，該行料租金將升最多9%，內地專才及學生亦帶動住宅租金將突破歷史新高。



負資產、新盤七折推售、潛在商業地產危機成重大阻力

仲量聯行指出，樓市好淡因素爭持，樓價走勢缺乏清晰方向。HIBOR下跌、股市上漲，以及300萬至400萬港元樓宇的印花稅下調均利好樓市；然而，地緣政治不確定性、負資產水平創22年新高、新盤以七折以上推售、以及潛在的商業地產危機，均為市場帶來重大阻力。

以往樓價反彈建基於成交量大漲逾五成或以上

儘管2025年上半年二手市場交易量回升至約2萬宗，但二手住宅總成交量仍比2018至2024年的平均水平低22%。成交量的輕微改善不足以支撐價格大幅反彈，以往的樓價反彈均建基於成交量上升逾五成或以上。

仲量聯行香港主席曾煥平。（資料圖片）

一手供應量庫存9.3萬伙、消化需時56.7個月

截至3月底，一手市場的供應量為約93,000個單位，且貨尾單位仍持續增加。預計到今年底，市場需要56.7個月來消化全部庫存，高於 2015至2021 年間 51.3 個月的平均值，為此發展商必須持續減價，令樓價回調的時間進一步拖長。預料樓價將要到 2026 年後期，當庫存回落至健康水平，才有望持續復甦。

樓價料在2026年後期才有望持續復甦

不過，宏觀經濟指標顯示樓價跌幅或會放緩。受惠於定期存款規模較2021年水平倍增，在租金回報率與存款利率利差持續擴闊的帶動下，資金或會轉投地產市場。此外，人才簽證計劃帶動的人口增長（首季共發出2.7萬個簽證）率先推動了租賃需求，其後或進一步刺激置業需求。