NOVO LAND 3A期次輪售126伙　朱小姐800萬買三房　稱唔打算移民

新地（0016）旗下屯門 NOVO LAND 3A期於今日（9日）次輪價單推售126伙，入場費301.4萬元起。項目截收8,290票，超額認購達64倍，當中約100張爲代理入票。項目另推2伙特色單位招標發售。



買家朱小姐：800萬買三房自住 剛性需求大

NOVO LAND 3A期次輪銷售買家朱小姐因有家人照顧，以及認為付款方法吸引，選擇斥資800萬購買三房單位。朱小姐認為項目價錢較上一期相宜。對於如何看待息口及樓市走勢，她表示現時單位只用於自住，剛性需求較大，加上亦沒有移民的想法，所以對她而言沒有影響。

NOVO LAND 3A期次輪銷售買家朱小姐（右）

大手客最多可買6伙

項目公開發售共設A及B組，當中第A組Super A買家須購入3伙至6伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎單位；及每購買1伙開放式，須同時購入一伙實用面積不少於330平方呎的單位。

第A1組買家可購入1伙至2伙，如買家只購買1伙，該單位須為實用面積不少於520呎平方呎三房；如買家購買2伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎的單位；及每購買1伙開放式，須同時購入1伙實用面積不少於330平方呎單位；B組買家可購入1至2伙。

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次輪推126伙 入場價爲301.4萬

NOVO LAND 3A期次輪銷售共推126伙，涵蓋開放式至三房，當中包括9伙開放式，15伙1房，73伙二房，以及27伙三房單位。實用面積由237平方呎至690平方呎，折實價由354.6萬至900.2萬元，折實呎價則由10,609至13,782元。

入場單位爲Dragor第2座6樓D室，實用面積約259平方呎，屬開放式單位。價單定價爲354.6萬元，以現金付款可享15%折扣優惠，折實售價爲301,4萬元，呎價11,637元。