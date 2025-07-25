滶晨II首輪價單開賣88伙　中原：大手客有意4800萬購4伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，於今日 (25日）首輪價單推售88伙，入場費872萬元起，項目共接收近2,000張票，超額認購約21倍，並分開並分開X、S、A及B四組銷售，該盤同時推60伙三房至四房單位招標。



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【18:43】中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，今日以價單形式售賣88伙，銷情較為理想。出席買家中，約七成為投資者，其中一組買家欲斥資4,800萬元買入4伙單位作收租之用。

陳永傑表示，一手成交量由7月至今，共錄得1500宗，預料今日可多獲200宗，7月全月可錄2000宗一手成交。同時間特朗普再度要求聯儲局減息，在減息機會增加下，投資者入市機率亦會題高，預料下半年樓市可「止跌緩升」。

【18:00】滶晨II A組買家陸續到場。A組時段買家可購買最少一伙指定單位，或2至4伙一般單位

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【17:20】美聯：大手客有意2000萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，滶晨II最終可沽出約七成單位。他又指，該公司買家有約七成來自港島區，剩下三成則分別來自九龍及新界區。

除吸引用家外，亦吸引約四成投資者購買單位，他預計項目落成後租金呎租介乎約70至80元水平，租金回報率可達4厘。內地客方面料佔四成，個別大手客有意斥資2,000萬元買入兩伙兩房單位，作長線投資。

【16:32】X組及S組時段買家抵達滶晨II售樓廠現樓，等隊等待前往揀樓。X組及S組時段報道時間為下午4時30分至5時30分，X組為招標購入面向深水灣珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；至於S組買家最少購買2伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙。

首輪共推銷88伙單位 另招標60伙三至四房單位

滶晨II首輪銷售推出約88伙單位，當中約有4伙三房，以及84伙兩房。實用面積介乎448至778平方呎，整批折實平均呎價為21,335元。價單定價為1,090萬至2,567.3萬元，價單呎價為24,330至32,999元。折實售價則為872萬至2,053.8萬元,折實呎價為19,464至26,398元。

其中入場單位為2座6樓D室，實用面積約448平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實價為872萬元，呎價為19,464元。另外，滶晨II亦同時招標約60伙三房至4房單位。

X組爲題名權客 可經題名權購兩伙單位

本次推售一共分開爲X、S、A及B組，X組買家爲招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每位買家共享有兩個題名權，而每個題名權則可購買一伙單位；S組買家則可購買最少2伙指定單位，或3至8伙一般單位。

而A組則可購買最少一伙指定單位，或2至4伙一般單位；B組則僅可購買1至2伙一般單位。