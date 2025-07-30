九龍站天璽四房貨尾2.32億沽、呎價12.9萬 呎價創九龍及項目新高
撰文：黃祐樺
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已入伙多年的新地（0016）旗下九龍站豪宅天璽，最新再錄貨尾一手成交，一伙四房單位以近2.32億元易手，成交呎價逾12.9萬元，創九龍一手住宅呎價歷史及項目新高。
呎價逾12.9萬 創九龍一手住宅呎價歷史及項目新高
成交記錄冊顯示，涉及的單位為「天鑽璽」91樓C室，實用面積1,798平方呎，屬四房間隔，591平方呎平台，單位最新以近2.32億元連1車位沽出，折合呎價逾12.9萬元。創九龍一手住宅呎價歷史及項目新高。
↓↓「天鑽璽」91樓C室↓↓
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較2年前屋苑最高呎價再多近三成
值得留意，屋苑對上一個歷史最高呎價成交於2023年，涉及一伙實用面積1,545平方呎的三房天台戶，以1.57億元成交，呎價高達10.15萬元。換言之，是次成交單位呎價較2023年時高出逾27%。
天璽早於2007年入伙，樓齡已有18年，至今發展商新地仍有保留部份貨尾。
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