雙方講價1個月　終900萬沽九龍塘又一居三房　代理即到內地送訂

二手交投回升，業主趁機放售單位換樓。九龍塘又一居一伙三房單位最新以800萬元沽出，呎價15,326元。原業主於5年前買入，帳面蝕讓200萬元離場，單位貶值約兩成。



中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，單位為又一居10座中層F室，實用面積522平方呎，採三房兩廁間隔，享正南園景。原業主因有意換樓，於3個月前放盤，最初叫價900萬元，上月獲新買家洽詢。最終買賣雙方議價近1個月才達成共識，並以800萬元成交，折合呎價15,326元。

代理遠赴內地送訂

代理指，是次單位造價合符市價，不過由於屋苑這個戶型只有100伙，市場上較少盤源，所以迅速獲承接。而且代理為促成交易，更不惜遠赴內地送訂。

原業主於2020年以1,000萬元購入單位，持貨約5年轉手，帳面蝕讓200萬元，單位期内貶值20%。