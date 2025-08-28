滶晨II提價5.4%加推新價單72伙　周日新一輸開賣76伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸滶晨II，昨日（28日）突擊加推4號價單，担供72伙，折實平均呎價23,497元，較對上一張價單折實均價貴約5.4%。



滶晨II的4號價單共72伙，折實售價1,014萬至1,495.7萬元，折實呎價20,847至25,743元。4號價單折實平均呎價23,497元，較上月公布的3號價單折實平均呎價22302元，貴約5.4%。

發展商表示，滶晨II將於周日（31日）連新舊價單發售76伙，包括76伙2房戶，實用面積介乎448至591平方呎，價單定價1,267.5萬至1,869.7萬元，價單呎價26,060至32,180元，折實售價約1,014萬至1,495.7萬元，折實呎價20,847至25,743元。周日發售的76伙，折實平均呎價為23,549元，總值約9.2億元。

項目第1期停售價單單位、料將有大幅提價空間

發展商同時指出，項目第1期滶晨亦更新銷售安排，停售所有以價單形式發售單位，料日後將有大幅提價空間。

黃竹坑滶晨。