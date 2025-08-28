港島樓有得炒！炒家378萬沽筲箕灣廣場2房　持貨2個月樓價貴一成

本港住宅樓價指數連升四個月，有業主趁機短炒獲利。港島東區筲箕灣廣場一伙兩房單位最新以378萬元成交，呎價10,988元。原業主兩個月前才買入單位，收樓數天後沽出，帳面獲利38萬元，樓價炒高約11.2%。若計入使費，料實賺約34.2萬元。



中原地產副分區營業經理冼子明表示，上述成交單位為筲箕灣廣場麗文苑低層H室，實用面積344平方呎，屬兩房間隔。單位月初以398萬元放售，最終以378萬元成交，呎價10,988元。新買家為外區長線投資客，按市值租金約1.5萬至1.6萬元計，該單位租賃回報可達4.7厘或以上，故決定入手單位作收租之用。

↓↓筲箕灣廣場麗文苑低層H室↓↓

持貨兩個月 樓價炒貴逾一成

參考銀行網上物業估計，恒生估價為363萬元，而中銀估價為380萬元，即該單位於估價範圍內成交。

翻查資料，原業主於兩個月前以340萬元買入單位，收樓幾天後便賣出，帳面獲利38萬元或約11.2%。若計入稅款及佣金等使費，料實賺約34.2萬元。