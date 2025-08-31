代理遊說業主短炒　398萬沽連租約筲箕灣兩房　兩個月即賺38萬

市況回暖，部分業主成功短炒獲利。筲箕灣廣場一伙兩房單位最新以378萬元連租約沽出，呎價10,988元。原業主於今年6月才收樓，現持貨僅2個月帳面獲利38萬元，單位升值11%。



中原地產副分區營業經理冼子明表示，該單位為筲箕灣廣場麗文苑低層H室，實用面積344平方呎，兩房間隔。據悉，原業主今年6月收樓後本身有意將單位作長綫收租，放租幾日後隨即以月租15,000元租出。其後因負責交易的代理見單位有升值潛力，於是決定遊說業主放售單位。

最終其成功説服業主叫價398萬元放盤，並於近日吸引到一名外區收租客洽詢，最終單位以378萬元連租約易手，折合呎價10,988元。

↓↓筲箕灣廣場麗文苑低層H室↓↓

+ 1

買入2個月帳面快賺38萬

代理指，單位目前月租為15,000元，按最新成交價計算，租金回報高達4.7厘。

原業主於今年6月以340萬元買入單位，持貨僅2個月便成功易手，帳面快速獲利38萬元，單位期内升值11.2%。