柴灣海德園加推60伙　入場683.7萬　暫收逾1800飛、超額認購14倍

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園第一期加推60伙，折實平均呎價約17,296元，入場費683.7萬元。發展商表示，昨日（8月30日）已收到逾1,800份購樓意向登記，以兩張價單共120伙計，暫超額認購14倍。



加推60伙 折實入場683.7萬

是次加推涉及60伙，當折實中包括11伙一房、46伙兩房，以及3伙三房，實用面積由418平方呎至899平方呎不等。單位定價由804.3萬元至2377.4萬元，呎價18,413元至26,445元。扣除15%折實優惠，折實售價683.7萬元至2020.8萬元，呎價15,651元至22,479元。當中入場單位為2座21樓F室，實用面積418平方呎，屬一房，折實售價為683.7萬元。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，第二張價單多元化的開揚景觀、單位戶型及面積選擇，正積極進行銷售部署，對項目銷情充滿信心。

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園。

太古與中巴合資共53億收購地皮

太古地產於2015年與中巴組合資公司以8.5億元收購項目地皮，太古及中巴分別佔公司8成及2成實質權益。其後於2021年進行補地價，補地價金額為45.4021億元。預期重批地段將發展的項目包括三座住宅大樓、零售空間以及一個有蓋公共交通交匯處，當中住宅部分料佔69,2276平方呎，連同所有收購成本53億元計算，即每呎地價約7,655元。