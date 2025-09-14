英皇般咸道the MVP兩伙頂層特色戶2.66億沽　呎價4.5萬

英皇國際（0163）旗下西半山般咸道28號住宅項目the MVP，周六以招標形式首推14伙，當中2伙頂層特色戶獲本地家庭客斥資2.66億元購入。



英皇國際副主席楊政龍表示，本地家庭客斥資2.66億元購入2伙頂層特色戶，分別29樓A室Most Valuable Palace和30樓A室Most Valuable Peak，面積分別2,961及2,990平方呎，同屬5房5套間隔，呎價近4.5萬元，成交價為今年同區分層戶新高。

英皇地產顧問方文彬表示，推出的14伙已截標，市場反應不俗，正籌備最新銷售部署，餘下單位有提價空間；英皇地產銷售及市場總監柯穎豪則透露，the MVP自對外開放示範單位，至今錄2,500參觀人次，亦接到250組查詢。

the MVP同時售出3個分層單位，據項目成交紀錄冊資料，售出的3個分層單位，分別為15樓A室、16樓A室及23樓A室，實用面積由1,289至1,469平方呎，成交價由3,350萬至4,927.35萬元，呎價介乎25,989至33,542元，5伙套現逾3.84億元。

↓↓28樓A室示範單位↓↓