施政報告2025｜李家超對北都發展心急如焚　制定產業優惠政策包

●行政長官李家超將領導「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序

●訂立加快發展北都的專屬法律

●北都「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」

●為北都設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」

●古洞站及洪水橋站目標2034年前開通

●李家超再度表示對北都發展心急如焚

優化「新資本投資者入境計劃」 住宅門檻由5000萬降至3000萬

【12:03】李家超指，會進一步優化「新資本投資者入境計劃」。 現時，計劃要求申請人在港投資不少於3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）最多只算入1,000萬元。而計劃優化後，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。

制定促進產業優惠政策包 涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠

【11:41】財政司司長會帶領相關政策局、部門及公營機構，制訂促進產業和投資的優惠政策包，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港，推動高質量發展。

引進重點企業辦公室及投資推廣署可靈活運用政策包，與企業洽談落戶細節，並向財政司司長匯報，由其拍板落實。同時，政府會研究建立更靈活的機制，包括容許行政長官及財政司司長制訂符合國際規則的稅務優惠措施。

訂立加快發展北都專屬法例

【11:40】李家超表示，將訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司，為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金，管理指定地區跨境流動的便捷方法。包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港。加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數；加快繳付徵收土地的賠償等。

古洞站及洪水橋站目標2034年前開通

【11:38】為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，以新思維合併北環線主線和支線同步推展，目標是2034年或之前同步開通。

跨境鐵路項目將打通港深兩地的地鐵網絡，大幅提升大灣區基建互聯互通，增強產業進駐信心。我們正全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），並已就項目香港段邀請承建商及營運商提交意向書。

邀請承建商提交港深西部鐵路意向書

跨境鐵路項目將打通港深兩地的地鐵網絡，大幅提升大灣區基建互聯互通，增強產業進駐信心。我們正全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），並已就項目香港段邀請承建商及營運商提交意向書。

簡化行政措施拆牆鬆綁 採原址換地、「片區開發」推動市場參與

【11:37】另外，李家超又表示，政府會簡化行政措施拆牆鬆綁，當中包括引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法以降低工程成本並縮短工期。

另外以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目。長遠會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。

另外以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與。亦會靈活批撥土地，倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地

【11:35】第二會靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地，藉此抵銷其在北都新發展區原址換地或「片區開發」所須繳付的金額，鼓勵市場參與北都發展。

另外業權人亦可以以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，視乎地塊情況，容許業主無須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價。

第三將開展凹頭土地用途檢討，善用北環線帶來的發展潛力，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區。委託香港鐵路有限公司（港鐵公司）進行檢討，明年公布結果。

【11:33】政府會簡化行政措施拆牆鬆綁，包並以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋率先商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見；以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展。

「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」

【11:29】「發展及營運模式設計組」 —— 由財政司司長任組長，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等；研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」；並設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。

設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」

「大學城籌劃及建設組」 —— 由政務司司長任組長，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。小組亦會研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，以及促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略。

三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。小組將就三批土地的發展定位及願景作出建議，並考慮以產業為導向，例如在洪水橋╱厦村新發展區一帶，融合鄰近高端專業服務和職業專才培訓聯動發展；牛潭尾一帶則可考慮配合新田科技城和河套區的整體創科發展，包括生命健康科技產業，並與第三間醫學院及綜合醫教研醫院等聯動發展。

「規劃及發展工作組」 —— 由財政司副司長任組長，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。

【11:28】成立北都發展委員會，引入產業重大項目最佳銜接期。委員會分爲3大組別，第一為發展營運模式設計組，按規模及區域度身定制其營運模式，為產業園區成立園區公司。制定公私營營運模式，由價高者得的制度轉向產業綁定的雙向模式。第二，大學城籌劃及建設組，研究大學城發展模式，廣納本地内地大學的校長建議，促進内地國際領先研究中心進駐。

李家超再度表示對北都發展心急如焚

【11:24】李家超指，北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力。雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，為此心急如焚。

為更好發展經濟、改善民生，北都建設務必加速推進。李家超決定提升北都發展的決策層次，成立由特首領導的「北都發展委員會」，簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，達致既安全又省錢省時的目標，並為加快北都發展訂立專項法例。

加快北部都會區發展、簡化行政程序

【11:08】行政長官李家超指，預計今年經濟增長5%，香港金融中心地位於全球上升至第三位，整體競爭力上升至第三位，人才競爭力於兩年間上升12位至第四位。同時亦部署加快北都發展，將由其領導的北都委員會作主導，簡化行政程序。方針包括推動大學城建設，制定專屬北發展的法例，制定優惠政策包予發展商等等。

領導「北都發展委員會」、引入和培育產業

【11:04】行政長官李家超指，將領導「北都發展委員會」，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序；採取安全省時省錢的建造方法；及訂立加快發展北都的專屬法律。政府會引入和培育產業，創造職位和提升生產力，並制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。

公屋綜合輪候時間減少一年

【11:03】行政長官李家超指，公屋綜合輪候時間減少一年至5.1年。

【11:00】行政長官李家超開始發表新一份施政報告。

過去政府為壓抑樓市過熱狂出包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅在內的辣招稅，以至政府在2023年11月宣佈減辣至今的政策措施的樓市表現。

2023年宣佈樓市「減辣」

政府為針對近年樓市出現下行，在2023年10月施政報告宣佈為樓市「減辣」作出三大調整，當中包括將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。而當時反映樓價的中原城市領先指數CCL，在2023年11月份時報153.59點。

事隔4個月再全面撤辣 樓價仍插6%

事隔4個月後，財政司司長陳茂波2024年2月的在財政預算案中宣佈全面撤辣，表明所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。

不過，減辣似乎未有對提振樓市起即時作用，參考中原城市領先指數CCL，在2024年3月初時的144.19點，反映在減辣至撤辣4個月內樓價仍下跌6%。

減辣至今近兩年 樓價不升反跌、輸逾一成

雖然政府為樓市全面撤辣，但樓價持續向下。政府為刺激樓市，財政司司長陳茂波在2025年3月的在財政預算案為樓市「加甜」，進一步放寬樓價400萬元或以下的住宅單位，印花稅由原先的6萬元，大幅降低99.8%減至100元並即時生效。

不過由2023年宣佈減辣至今已過去近兩年時間，但反映樓價的中原城市領先指數CCL仍然不升反跌，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%。

最早2010年推SSD壓抑樓市

至於回顧樓市辣招，最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。