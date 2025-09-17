施政報告後首宗二手 沙田希爾頓中心三房625萬沽 呎價13158元
撰文：黃祐樺
出版：更新：
【施政報告2025/李家超/施政報告】行政長官李家超周三（9月17日）早上11時發表新一份施政報告。沙田希爾頓中心即錄一宗二手成交，有買家斥625萬元買該屋苑三房，上手持貨15年轉手帳面大賺310萬元。
中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為沙田希爾頓中心一伙高層8室，實用面積475平方呎，屬三房間隔，坐向西北，外望山景。 原業主於今年8月以約660萬元叫價放盤，在施政報告後即以至625萬元成交，呎價13,158元。
參考對上同類型成交為D座6樓8室，實用面積475平方呎，於今年3月553萬元沽出，呎價11,642元。
持貨15年轉手帳面賺310萬
據知，原業主於2010年8月以315萬元購入，持貨15年，是次轉手帳面賺310萬元，單位期內升近1倍。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數3宗，成交平均呎價13,508元。至於上月成交宗數宗數1宗，成交平均呎價12,694元。
