港鐵屯門第16區站第一期今截收意向　現場暫收2份意向書

港鐵（0066）屯門第16區站第一期物業發展項目於今日（29日）下午2時截收意向書，據了解，現場暫時接獲2份意向書。



屯門第16區站物業發展項目坐落於即將被稱為屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工，屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，連通香港各區。

整個項目將提供完善的購物及社區設施配套，並設有公共運輸交匯處，亦包括合共約334,760平方呎的商業總樓面面積。

屯門南延線第16區第一期料可提供逾千伙單位。

項目將分期進行發展，第一期物業發展項目位處東北面部份，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，其住宅總樓面面積上限為601,137平方呎。有測量師預計，該項目每呎樓面地價約2,320元至3,000元。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商及/或財團遞交第一期物業發展項目的正式標書。

屯門南延綫將屯馬綫由屯門站向南延伸，途經第16區站至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝早前指，屯門南延線第16區第一期，佔地數十萬平方呎，料可提供逾千伙單位，並以純住宅形式發展，不涉及商場項目。