錦上路柏瓏III上載樓書　提供680伙、一房最細339呎

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏III，昨晚上載售樓說明書，項目提供680伙，主打1房及2房，有機會短期登場。



柏瓏III細分四座發展，共涉及680伙，實用面積339至770平方呎，涵蓋一房至三房間隔，不設特色戶。第一座一梯13伙，第二座一梯12伙，第三座一梯10至11伙，第五座一梯12至13伙，各設三部升降機。項目預計落成日期為2027年4月底，樓花期約19個月。

主打一房及兩房

戶型方面，一房戶實用面積由339至385平方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445至562平方呎，共358伙；三房戶實用面積683至770平方呎，共98伙。

最細一房339呎 最大三房770呎

當中最細面積單位為1座1至17樓B1室，實用面積339平方呎，屬一房開放式廚房間隔。而最大單位為5座1至17樓A5室，實用面積770平方呎，屬三房梗廚間隔。

