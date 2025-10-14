恒地灣仔新盤woodis暫收逾1100票、超購12倍　周六展開銷售

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（14日）公布最新部署，項目暫收逾1,100票，以首兩張價單共80伙計，暫超購逾12倍，周五截票。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目將於日內會上載銷售安排，料周六正式展開銷售，設大手客時段，最多可買兩至四伙，特色戶擬下周招標推。



日內上載銷售安排、特色戶擬下周招標推

為配合項目銷售，該樓盤夥拍中信銀行（國際）推按揭優惠計劃，當中可獲1%現金回贈，特惠按揭利率低至H+1.3%，以及成為CITICdiamond可獲首兩年財富管理服務費豁免，同時亦獲邀成為中信銀行(國際)紫鑽信用卡客戶。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

主打兩房單位 佔全盤逾6成半

woodis全盤167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。項目預計關鍵日期為2027年2月28日。

