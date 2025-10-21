柏瓏III今首輪賣138伙、入場費466萬 大批準買家到場｜持續更新
撰文：黃祐樺
出版：更新：
由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，將於今日（21日）首輪公開發售138伙，入場費466.62萬起。項目截收票逾4,700票，以首批開售單位138伙計算，超額逾33倍。
【09:00】 項目將於早上9:15分展開銷售，吸引大批準買家提早排隊等候入場。
首輪發售138伙 入場費466.62萬起
柏瓏III首輪發售的138伙全數為標準單位，戶型涵蓋一至兩房間隔，當中一房佔44伙，及兩房佔94伙。扣除16% 最高折扣優惠後，入場單位為1座1樓B8單位，實用面積354平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，折實價466.62萬元，呎價13,181元。
最低呎價單位為1座1樓B7單位，實用面積462平方呎，2房(開放式廚房)，折實價583.46萬元，呎價12,629元。
