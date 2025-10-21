柏瓏III今首輪賣138伙、暫沽137伙　大手買家擬擲逾4000萬入市

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，將於今日（21日）首輪公開發售138伙，入場費466.62萬起。項目截收票逾4,700票，以首批開售單位138伙計算，超額逾33倍。



【13:40】市場消息透露，該盤暫沽137伙

【13:29】市場消息透露，該盤暫沽129伙

【12:50】市場消息透露，該盤暫沽94伙。

【11:23】美聯：料即日沽清、最大手買家擲4000多萬入市

美聯物業高級董事布少明預料「柏瓏III」今輪推售的單位可即日沽清。他續指，美聯是次共有10組大手客有意認購兩伙或以上單位，其中，最大手買家計劃購入5至8伙作自住及收租之用，涉資2,000萬元至4,000多萬元。

若以地區劃分的話，美聯客戶中約6成來自新界區，港九則有約4成。由於項目入場門檻吸引，用家中不乏「90」及「00」後的年輕買家，佔約7成，投資客佔比則約3成，預計屋苑入伙後租金可達40至45元，租賃回報逾4厘。

【11:00】中原：大手客擬斥資1700至1800萬買三伙收租

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，預計銷情理想，可即日沽清。相信發展商會乘勢短期內加推應市。該行今日出席準買家當中用家佔7成至7成半，投資客佔約2成半至3成。

參考入伙不久的珀瓏I及II的租務表現，預計「柏瓏III」日後呎租超過40元，租金回報料近4厘。該行今天錄得4至5組大手客人出席，其中一組大手客打算斥資約1700至1800萬元購入三伙作收租用途。

【09:00】 項目將於早上9:15分展開銷售，吸引大批準買家提早排隊等候入場。

首輪發售138伙 入場費466.62萬起

柏瓏III首輪發售的138伙全數為標準單位，戶型涵蓋一至兩房間隔，當中一房佔44伙，及兩房佔94伙。扣除16% 最高折扣優惠後，入場單位為1座1樓B8單位，實用面積354平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，折實價466.62萬元，呎價13,181元。

最低呎價單位為1座1樓B7單位，實用面積462平方呎，2房(開放式廚房)，折實價583.46萬元，呎價12,629元。